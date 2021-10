Politie Curaçao is boos over Nederlandse RTL-documentaire

64 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao is boos op RTL. Die zond maandagavond een documentaire uit met de titel ‘de duistere kant van Curaçao’. Daarin praat journalist Ewout Genemans met drugsdealers en gaat hij met een speciale eenheid van de politie op stap.

Die zegt dat de documentaire gemaakt is onder andere voorwendselen en Genemans zou hebben beloofd om de documentaire voor uitzending nog aan de politie te laten zien. Dat is niet gebeurd. Momenteel wordt onderzocht of er juridische stappen tegen de programmamaker kunnen worden ondernomen, zo stelt de politie.

