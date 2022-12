Politie Curaçao krijgt nieuwe politieauto’s

WILLEMSTAD – De politie krijgt nieuwe surveillanceauto’s. Het ministerie van Justitie had één miljoen gulden ter beschikking. Daarvoor zijn zeventien auto’s en tien motoren aangeschaft.

Er heeft een publieke aanbesteding plaatsgevonden, waarbij voor meer dan één leverancier is gekozen. De vijftig auto’s zijn niet alleen voor surveillance, maar ook voor de forensische afdeling.

Welke auto’s zijn gekocht is niet bekend gemaakt, maar in eerdere berichtgeving werd gesproken over de aanschaf van de Toyota Rav 4 om de huidige Ford Tauro’s te vervangen.

Van de één miljoen gulden zijn ook tien motoren en kogelvrijvesten en software gekocht.