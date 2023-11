Politie Curaçao ontdekt drugslab bij zoektocht naar gestolen geiten

WILLEMSTAD – Een politie-inval in Klein Santa Martha, uitgevoerd in de vroege namiddaguren van gisteren in het kader van een onderzoek naar geitendiefstallen, heeft onverwacht geleid tot de ontdekking van een drugslaboratorium.

De inval, uitgevoerd door de lokale politie in samenwerking met het Veterinaire Zaken team (GMN) en onder leiding van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie, was oorspronkelijk bedoeld om een reeks geitenroverijen te onderzoeken.

De autoriteiten kwamen in actie na meerdere meldingen van vee diefstal, een groeiend probleem dat lokale veehouders van Curaçao treft.

Drugslab

De speurtocht bracht de autoriteiten naar Klein Santa Martha, een locatie waar men vermoedde dat de gestolen geiten zich zouden bevinden. Tot hun verbazing vonden de agenten geen spoor van de geiten, maar ontdekten ze een volledig operationeel drugslaboratorium. In het lab vonden ze ruim honderd marihuanaplanten en diverse apparatuur voor de productie en verwerking van drugs.

Ondanks de onthullende vondst werden er geen arrestaties verricht tijdens de inval. Alles wat in beslag is genomen, inclusief de marihuanaplanten en de productieapparatuur, is overgedragen aan de Narcotica Afdeling. De politie benadrukt dat het onderzoek doorgaat, vooral omdat de diefstal van vee een aanhoudend probleem blijft dat de lokale gemeenschap zwaar treft.