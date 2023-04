Politie Curaçao op zoek naar 67-jarige man

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao is op zoek naar de 67-jarige Antonio Isidro Cathalina, geboren op Curaçao. Afgelopen donderdag verliet hij zijn huis in Seru Fortuna en is niet teruggekeerd.

Antonio is 1.70 meter lang, heeft een slank postuur en kort geknipt haar. Hij heeft een donkerbruine huidskleur en is sportief gekleed. Opvallend is dat Antonio zijn blauwe Chevrolet Celta achterliet toen hij zijn huis verliet.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over deze man om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.