Politie Curaçao op zoek naar bestuurder vluchtauto neergeschoten overvaller

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao is op zoek naar de man die Shairon Paulina hielp bij de overval op een minimarkt aan de St. Kittsweg. Paulina werd daarbij dodelijk geraakt door een kogel uit het vuurwapen van een politieagent in burger.

Het slachtoffer vluchtte aanvankelijk in een klaarstaande auto, maar werd later dood aangetroffen in die auto in de wijk Kanga. Nadat Shairon was neergeschoten in de minimarkt, moest hij naar de auto rennen waar de bestuurder hem hielp en hem in de auto had laten stappen om samen weg te rijden.

De medeplichtige heeft de gewonde overvaller niet naar het CMC gebracht om medische hulp te krijgen, maar heeft wel geprobeerd om een ​​arts te vinden, zonder succes.

Uiteindelijk overleed de overvaller in de auto. De politie beschikt volgens de Vigilante over voldoende informatie over wie de mogelijke bestuurder zou kunnen zijn die de gewonde Shairon achterliet in de auto.

Er is informatie dat de verdachte bestuurder een man moet zijn die in een buurt boven de brug woont en al betrokken is geweest bij overvallen, waarbij zijn partner ook zijn leven heeft verloren tijdens een overval. Het zal niet lang duren voordat hij wordt aangehouden, meldt de Vigilante.