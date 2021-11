Politie Curaçao op zoek naar ontvoerd 17-jarig meisje

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar Susette Perez Martinus, een 17-jarig meisje uit Colombia. Afgelopen zondag was zij met toestemming van de Justitiële Inrichting, ook wel bekend als GOG naar huis naar haar moeder gegaan.

Twee mannen hebben haar toen onder bedreiging van een vuurwapen ontvoerd in een witte auto. Sindsdien is er geen contact meer geweest met het meisje. Susette is 1,75 meter lang, heeft een lichtbruine huidskleur en bruin krullend haar. Ze heeft een normaal postuur. Heb jij Susette na zondag gezien of weet je waar ze is, bel dan de politie op 917 of anoniem op 108.

