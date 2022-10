Politie Curaçao raadt het publiek aan om binnen te blijven vanwege zware regenval en onweer vannacht

WILLEMSTAD – De Meteorologische dienst van Curaçao verwacht vannacht zware regenval, die plaatselijk tot overstromingen kan leiden. Zware onweersbuien met windstoten kunnen voor significante schade zorgen. De politie raadt het publiek aan om niet op straat te gaan.

Hoge golven aan de zuid- en westkust kunnen eveneens schade aan kleine vaartuigen en ook aan strandfaciliteiten veroorzaken, indien deze zich vlak aan zee bevinden.

De buien die vanmiddag over Curaçao trokken, veroorzaakten aanzienlijke overstromingen in Saliña, Zeelandia, Groot Davelaar en Otrobanda, aan de Pater Eeuwensweg. Ook de Penstraat, Oranjestraat, Pietermaai, Jongbloed, Zuikertuintje, Damacor en Gosieweg moesten vanwege regenval gesloten worden. Net als de kaminda Birevengat, Schottegatweg-west en het gebied in en rond Marchena.

Orkaan

De hevige buienactiviteiten zijn het gevolg van weerssysteem 13 dat over de zuidelijke Caribische Zee en Noord-Venezuela raast.

Het Nationale orkaancentrum in Miami verwacht dat het systeem zich de komende 48 uur gaat ontwikkelen tot een potentiële tropische storm.

Tegen zondag kan de storm een orkaan worden met windsnelheden van 130 kilometer per uur als het Nicaragua nadert.

Julia of Karl

Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat het systeem een ​​bocht naar de Verenigde Staten zal maken vanwege een systeem van hoge druk en sterke windschering in de Caribische Zee, kunnen cruiseschepen en vakantiegangers in de zuidelijke Caraïben in het pad van de storm worden getroffen .

De volgende benoemde stormen van het Atlantische orkaanseizoen van 2022 zijn Julia en Karl. Welke naam weerssysteem 13 krijgt is nog niet duidelijk. 1300 kilometer ten westen van de Kaapverdische eilanden bevindt zich systeem 12, dat zich mogelijk eerder ontwikkelt.