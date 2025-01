Politie en Justitie Politie Curaçao spreekt van rustige jaarwisseling Maarten Schakel 01-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een rustig begin van 2025 achter de rug. Dat zegt de politie tegen Curacao.nu op Nieuwjaarsdag.

Brionplein

Zoals altijd waren er veel mensen aanwezig op het Brionplein en bij de Emmabrug om het nieuwe jaar in te luiden. Daar waren wat vechtpartijen onder jongeren. De politie heeft de kemphanen uit elkaar gehaald. Eén iemand werd rond 1.40 uur op het Brionplein aangehouden. Een man onder invloed van alcohol bedreigde een politieagent. Die mocht zijn roes in een politiecel uitslapen en na voorgeleiding aan een Officier van Justitie werd hij heengezonden.

Brand in Soto / Santa Martha

In Soto / Santa Martha ging een huis in vlammen op. Daarbij liepen twee mensen brandwonden op, waaronder een jongen van 11. De politie kreeg om 3 uur ’s nachts een melding en onderzoekt de toedracht. Bewoners en aanwezigen hoorden in een kamer een explosie. Premier Pisas spreekt in een reactie op Facebook van een Molotov-cocktail die naar binnen is gegooid. Dat kan de politie nog niet bevestigen.

Eerste / laatste ongeluk

Op de Don Martina Boulevard vond rond middernacht een aanrijding plaats. Daarbij raakte één iemand gewond die naar het CMC moest worden vervoerd. De betrokken hadden de twijfelachtige eer om bij de laatste aanrijding van 2024, danwel de eerste van 2025 betrokken te zijn geweest.

Dankbaar

De politie was rond de jaarwisseling op strategische plekken aanwezig, zoals in Punda en op het Brionplein in de binnenstad. Ook op Caracasbaai, in Salinja en op de heuvel van Fort Nassau waren ordehandhavers zichtbaar aanwezig. De politie kreeg daarbij ondersteuning van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en de Curaçaose Militie (Curmil).

De politie is dankbaar dat de gemeenschap zich netjes heeft gedragen. De jaarwisseling heeft volgens hen laten zien dat we als eiland in staat zijn om ons goed aan de regels te houden.

