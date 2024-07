Politie en Justitie Politie Curaçao vraagt hulp bij zoektocht naar vermiste Daniela Redactie 06-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie vraagt dringend hulp bij de zoektocht naar de 14-jarige Daniela Sasha Jean. Zij wordt vermist sinds vrijdag 7 juni, toen zij haar huis aan de Aura Winkelstraat verliet. Dat was om half acht ’s avonds. Sindsdien is niet meer gesignaleerd.

Daniela is geboren op Curaçao en is 1,70 meter lang, heeft een slank postuur en ovaal gezicht. Vlak voor haar vermissing had ze krullend haar, deels gevlochten met nephaar. Haar ogen zijn donkerbruin, haar huidskleur is lichtbruin.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Daniela om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of anoniem via 108. Het is belangrijk om te benadrukken dat het verbergen van een persoon die door de autoriteiten wordt gezocht, een strafbaar feit is.