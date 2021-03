Archieffoto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft gistermiddag een 45-jarige man gearresteerd in verband met de moord afgelopen vrijdag bij Berg Altena. Daar werd de 22-jarige Nichael Richards doodgeschoten.

Na de arrestatie van I.W. in de Arraratwijk, deed de politie twee invallen in naburige huizen en nam een aantal marihuanaplanten in beslag.