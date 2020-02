14 Gedeeld

Willemstad – De politie doet verder onderzoek naar de vermissing van de 50-jarige Angel Alexander Barrios Rodriguez. De Venezolaan verdween op 7 februari en is sindsdien niet meer gezien.

De Extra weet uit politiebronnen dat er rekening wordt gehouden met een misdrijf. Heb je meer informatie of weet je waar Angel is, dan wordt je met klem verzocht de politie te belden op 916 of anoniem op 108.