Politie dringt aan op extra toezicht voor oudere of gehandicapte mensen na dodelijke branden

WILLEMSTAD – De man die gisteren bij een woningbrand in Monte Carmelo om het leven kwam is de 88-jarige Freddy Dionisio Gilberto Paula. De gehandicapte bewoner van het huis werd gevonden nadat het sein ‘brand meester’ was gegeven.

Oproep

De politie doet een beroep op de gemeenschap, in het bijzonder op familieleden van oudere mensen of mensen met een beperking die alleen wonen, om deze mensen speciale aandacht te geven.

De dodelijke brand gisteren was de derde brand in korte tijd, waarbij oudere of gehandicapte mensen, die afhankelijk zijn van anderen om zich te verplaatsen, in hun huis zijn overleden tijdens een brand.

Deze situatie is volgens de politie zeer zorgwekkend en pijnlijk, ook voor andere instanties die hulp moeten verlenen. In de meeste gevallen moet de brand eerst worden bestreden voordat men een woning kan betreden om mensen en hun dieren te redden.

Maatregelen

In dergelijke situaties is elke seconde van belang om iemand levend uit de gevaarlijke situatie te halen. Daarom roept de politie alle families met oudere mensen of mensen met een beperking, die ofwel alleen wonen of die voor bepaalde delen van de dag alleen moeten zijn, op om de nodige maatregelen te nemen.

Het kan betekenen dat er iemand in de buurt blijft om toezicht te houden en te helpen in noodgevallen, of dat ze tijdelijk naar een plek worden gebracht waar er anderen zijn die aandacht aan hen kunnen besteden.