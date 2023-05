Politie en douane houden verkeerscontrole bij luchthaven Hato

WILLEMSTAD – Maandagmiddag 8 mei 2023 voerden politieagenten en douanemedewerkers gezamenlijk een preventieve verkeerscontrole uit in het gebied rondom de luchthaven. De controle was gericht op het opsporen van overtredingen van de vuurwapenwet en de opiumwet.

Er werden in totaal vijf voertuigen aan een controle onderworpen. Bij één van de controles stuitte de politie op een chauffeur en een passagier die in het bezit waren van een beperkte hoeveelheid drugs. De verboden middelen zijn door de politie in beslag genomen.

De betrokkenen verklaarden dat de drugs voor eigen gebruik bestemd waren. Beide personen hebben een verklaring ondertekend waarin zij afstand nemen van de in beslag genomen verboden stoffen.

De politie en douane benadrukken dat dit soort controles zullen worden voortgezet om de veiligheid in en rondom de luchthaven te waarborgen en overtredingen van de wapen- en drugswetgeving tegen te gaan.