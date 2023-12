Politie gaat met ‘Fever-team’ opnieuw de strijd aan tegen onverantwoorde acties in het verkeer

WILLEMSTAD – De politie heeft een ‘fever-team’ samengesteld om specifiek op te treden tegen het feveren, of ‘burnouts’. Het besluit komt na de publicatie van verschillende video’s op sdocial media waarin auto’s fever-acties uitvoerden voor de benzinepompen van Vanddis in Marie Pampoen.

Volgens de politie Een zeer gevaarlijke situatie, niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor de werknemers, klanten die benzine tanken en toeschouwers die de show filmen.

Feveren is een term die vaak wordt gebruikt in een context waarbij bestuurders hun auto’s agressief en met hoge snelheid laten accelereren, vaak gepaard gaand met het verbranden van banden wat resulteert in rook en lawaai. Dit gedrag wordt ook wel ‘burnouts’ genoemd.

Volgens de politie is in de laatste dagen op sociale medianetwerken te zien hoe sommige onverantwoordelijke personen ‘burnouts’ maken op het terrein van een benzinestation, zonder stil te staan bij de rampzalige gevolgen die dit kan hebben als er iets misgaat.

“Naast dat de bestuurder geen waarde hecht aan zijn eigen leven, lijkt het hem ook niet uit te maken wat er gebeurt met degenen die op dat moment werken bij het benzinestation of toevallig in de buurt zijn”, aldus de politie.

“In het verleden zijn er al gevallen geweest waarin bestuurders die ‘burnouts’ uitvoerden hun voertuig kwijtraakten, maar dit lijkt geen bewustwordingseffect te hebben gehad op anderen die deze wanorde blijven veroorzaken, waardoor ze het leven van anderen in gevaar brengen”

Gezien het naderen van het einde van het jaar en de ervaring van de politie met gevallen van ‘burnouts’ en illegale races op openbare wegen, is er vanaf dit weekend een speciaal politieteam dat zich specifiek richt op acties tegen deze verschijnselen.

De politie waarschuwt dat zij niet alleen de voertuigen waarmee ‘burnouts’ of races worden gehouden in beslag nemen, maar in het geval dat de autoriteiten vaststellen dat het gedrag en/of de acties van de bestuurder op dat moment een bedreiging vormen voor het leven van anderen of de openbare orde verstoren, aarzelt de politie niet om arrestaties te verrichten.