Politie geeft resultaat autopsie doodgeschoten of verongelukte overvaller niet vrij

WILLEMSTAD – De autopsie op het lichaam van Zjeancerre Melanio Edgar Nicasia is klaar, maar de politie weigert vooralsnog het resultaat bekend te maken.

De achttienjarige jongen kwam tijdens zijn vlucht voor de politie om het leven. Niet duidelijk was of dat het gevolg was van politiekogels of het verkeersongeluk waarin de achtervolging eindigde. Nicasia zou deel zijn van een groep jongeren die een Chinese toko overvielen op de dr. Maalweg, precies een week geleden.

