Politie grijpt bij feveren om samenscholingsverbod

foto: Extra

De politie heeft gisteren ingegrepen tijdens een fever-bijeenkomst van motoren. Dat gebeurde op een terrein naast de Freezone. Het politieoptreden was niet gericht tegen het feveren, maar tegen het feit dat samenscholing van een groot aantal mensen op straat niet is toegestaan vanwege Corona. Iedereen werd naar huis gestuurd, zes motoren werden in beslag genomen omdat de papieren niet in orde waren.