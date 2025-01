Politie en Justitie Politie haalt 115 auto’s van straat Redactie 17-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose politie heeft de voorlopige resultaten van de Kita Tur-campagne bekendgemaakt. Tijdens deze controleactie, die liep van 19 december vorig jaar tot 14 januari dit jaar, zijn in totaal 115 voertuigen van de weg gehaald vanwege onregelmatigheden in de papieren.

Tot nu toe hebben 40 eigenaren hun boete betaald en hun voertuig teruggekregen, wat betekent dat er nog 75 auto’s in beslag zijn bij de politie. Het merendeel van de in beslag genomen voertuigen had geen geldige keuringspapieren.

Andere overtredingen die tijdens de controles aan het licht kwamen, zijn het niet betalen van wegenbelasting, het rijden zonder rijbewijs of verzekering, en in enkele gevallen het ontbreken van een nummerplaat. Twee auto’s zonder kenteken zijn ook in beslag genomen.

De politie benadrukt dat de Kita Tur-campagne nog doorgaat en roept autobezitters op om hun papieren op orde te brengen om boetes en inbeslagname te voorkomen.