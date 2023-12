Politie haalt vier motoren van de weg na feveren

WILLEMSTAD – In een poging om de openbare orde en veiligheid in de wijk Saliña te handhaven, heeft de politie in de nacht van zaterdag en de vroege ochtend van zondag 17 december vier motoren van de weg gehaald.

De actie was gericht tegen de zogenaamde ‘fever’ activiteiten, een fenomeen waarbij motorrijders met hoge snelheden en veel lawaai door de wijk rijden.

Ondanks eerdere waarschuwingen van de politie, bleven de illegale bijeenkomsten en rijgedrag doorgaan. Dit leidde tot een reeks controles en het verwijderen van motoren die ofwel bij de ‘fever’ activiteiten betrokken waren of ongeoorloofd geparkeerd stonden in de wijk.

De politie heeft benadrukt dat zij niet zullen tolereren dat de wet overtreden wordt en dat de rust van de bewoners verstoord wordt. Deze acties zijn onderdeel van de bredere campagne ‘Een zanzana-vrij eindejaar’, gericht op het waarborgen van rust en veiligheid in de gemeenschap tijdens de feestdagen.