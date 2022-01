Politie had handenvol aan feveren tijdens de jaarwisseling

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – Politie en VKC hadden hun handen vol tijdens de jaarwisseling aan feverende motorrijders. Zo was het raak in Mahaai, bij de rotonde van Sta. Rosa, in Tera Kora en in Saliña.

Daar ging het mis toen een motorrijder crashte en gewond raakte. De ambulance kon de man in eerste instantie niet helpen, omdat de menigte niet opzij ging. Behalve dat feveren zelf veiligheidsissues in het verkeer met zich meebrengt, trekt het ook honderden toeschouwers. Zo vormt het ook nog eens een risico voor corona-besmettingen.



