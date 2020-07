Politie handen vol in Saliña met uitgaanspubliek

7 Gedeeld

Foto credit – Èxtra

Willemstad – Het is bijna elk weekend raak: in het uitgaansgebied van Saliña is het onrustig en heeft de politie haar handen vol aan publiek dat zich misdraagt op straat. Dat meldt de Èxtra.

De politie sluit soms zaken, maar dan gaat het feest gewoon door op straat en wordt de drank verzorgd door mensen die een djùk mee hebben genomen.

De politie zegt streng op te blijven treden in het weekend.

Lees ook: