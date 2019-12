Politie heeft het niet overal voor het zeggen in Sint Maarten

16 Gedeeld

Philipsburg – De oproerpolitie op Sint Maarten is er gisteren in geslaagd straten van hoofdstad Marigot schoon te vegen. De Gendarmerie in het Franse gedeelte is versterkt met 80 man uit Martinique en Guadaloupe.

Het gebied ten noorden van de hoofdstad is in handen van groepen jongeren. De autoriteiten waarschuwen mensen om daar niet heen te gaan. Zij hebben geen controle over het gebied in bijvoorbeeld de French Quarter. Vandaag gaat de Franse politiemacht verder met het opruimen van de barricades. Om 10 uur is er een manifestatie gepland in Marigot.