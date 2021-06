‘Politie heeft niets verkeerd gedaan bij Hato-incident rapper’

705 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie vindt dat ze niks verkeerd heeft gedaan bij het incident op Hato Airport, vlak voor de arrestatie van de Nederlandse rapper.

Die wilde niet aangeraakt worden door de politie, waarna hij een klap in het gezicht kreeg en vervolgens tegen de grond werd gewerkt. Aanleiding was het terugsturen van de rapper omdat hij een ongeldig paspoort had. Daarbij zou de rapper de openbare orde hebben verstoord. Hij is na een nachtje cel vrijgelaten en niet teruggestuurd.

