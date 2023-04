Politie houdt 18 vrouwen aan bij snèk Ronde Klip

WILLEMSTAD – De politie heeft bij een inval in een snèk bij Ronde Klip achttien vrouwen aangehouden op verdenking van overtreding van de immigratie- en uitwijzingswet. Die verdenking bleef uiteindelijk maar voor zes vrouwen staan.

De overige twaalf vrouwen waren of legaal op Curaçao of hadden tijdelijke verblijfspapieren en moeten zich gewoon melden bij Immigratie. De vrouwen komen uit Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Na hun aanhouding zijn de vrouwen voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie die gevangenhouding gelastte voor de zes vrouwen die geen papieren konden tonen. Zij worden uitgezet.

Niet duidelijk is of de zes juridische bijstand hebben gekregen of dat die is aangeboden, zoals minister van Justitie Shalten Hato eerder heeft toegezegd.

Mensenrechtenorganisatie HRDC, die als enige organisatie op Curaçao bijstand verleent, zegt niet op de hoogte te zijn gebracht.