Politie houdt drie verdachten aan in drugsroofzaak politiebureau

De politie heeft deze week drie verdachten aangehouden in verband met de 600 kilo cocaïne-roof uit het politiebureau in 2018. Het gaat om drie mannen tussen de 25 en 60 jaar oud. Zij worden verdacht van de handel in drugs.

Een van de mannen is afgelopen donderdag na verhoor naar huis gestuurd, maar blijft wel verdachte binnen het onderzoek. De twee andere mannen werden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De mannen zitten in beperkingen, zodat zij geen contact met de buitenwereld kunnen hebben.

De drugsroof trok veel aandacht, omdat het ging om in beslag genomen cocaïne.

