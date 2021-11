Politie houdt dronken chauffeur aan na ongeluk

1 Delen

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren de chauffeur van een auto aangehouden die even daarvoor bij een eenzijdig ongeluk over de kop geslagen was.

Dat gebeurde bij Tera Kora. Zijn auto sloeg over de kop en daarbij raakte twee inzittenden gewond. Die moesten door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd worden. Zij zijn buiten levensgevaar. De chauffeur zelf wist op de voet te blijven, maar bleek zo dronken dat hij in de boeien werd geslagen.

