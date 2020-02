28 Gedeeld

Willemstad – De politie heeft vier Nederlandse toeristen op Mambo aangehouden. Ze waren stomdronken en hadden een bewaker mishandeld. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Politie die snel op het incident was afgekomen, had de handen vol aan de groep van ongeveer twintig man, die overlast veroorzaakte. Uiteindelijk werd de hulp van de politie ingeroepen, met vier arrestaties als gevolg, waaronder ook de man die de bewaker had mishandeld.