Politie in Nederland is op zoek naar Curaçaose Sherwin Windster

Geschatte leestijd: 2 minuten

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft op 15 november 2022 Sherwin Windster op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De politie is dringend op zoek naar hem.

Windster ontsnapte samen met medegedetineerde Luciana Dijkman op dinsdagavond 21 juni van dit jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen. Dijkman is inmiddels aangehouden in Den Haag.

Dijkman en de 27-jarige Curaçaose Sherwin Windster namen de benen via een gat in het hek van de forensisch psychiatrische kliniek. Dat was vermoedelijk door iemand van buitenaf in het hekwerk gezaagd.

De bewaking zag de ontsnapping gebeuren, maar was te laat om de twee nog tegen te houden, aangezien buiten het hek een vluchtauto klaarstond.

Sherwin Benshomin Windster is nog voortvluchtig. Hij is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers overleedt. Die laatste zaak betrof de dood van de 48-jarige Mick Pitai, in Tilburg, in 2015.

Windster is geboren op 14 april 1995 en is 1,74 meter lang. Hij heeft zwart haar, bruin/zwarte ogen, twee gouden tanden en een tatoeage op zijn borst.

De foto’s op deze pagina zijn van kort voordat Windster verdween. Het is mogelijk dat hij inmiddels zijn haardracht en/of gezichtsbeharing heeft aangepast of zich op andere manieren vermomt.

De politie vraagt het publiek hem niet zelf moet benaderen – Windster is vuurwapengevaarlijk – maar contact op te nemen met de politie op de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of vertrouwelijk met het Team Nationale Inlichtingen via nummer 088 – 661 77 34. Belt je vanuit een van de Caribische eilanden dan kan dat via nummer +31 79 345 9800.