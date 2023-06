Politie in Willemstad lost waarschuwingsschoten, daders autodiefstal ontkomen

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao heeft gisteren in de vroege uren opnieuw haar handen vol gehad aan een confrontatie met autodieven. Dit keer vond het incident plaats in Kaya Saksofon, in de wijk Oost Sta. Rosa.

Rond 4 uur ’s nachts ontving de politie een melding van een poging tot diefstal van een Kia pick-up. Bij aankomst trof de politie drie mannen aan die probeerden de auto te stelen. De politie gaf waarschuwingsschoten, waarna de dieven onmiddellijk te voet op de vlucht sloegen en het veld in renden. Ze lieten een telefoon achter tijdens hun vlucht.

Een andere verdachte, die als chauffeur van een ontsnappingsauto fungeerde, raakte in paniek toen hij de politie hoorde schieten. De chauffeur probeerde weg te rijden, maar ramde in zijn haast een huis met de Kia Picanto, waarna hij zijn auto achterliet en te voet het veld in vluchtte.

Ondanks de tumultueuze situatie is het de politie niet gelukt om iemand te arresteren.