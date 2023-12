Politie is op zoek naar 13-jarige meisje

WILLEMSTAD – De politie vraagt de gemeenschap om hulp bij het zoeken naar een 13-jarige meisje dat sinds gisteren niet thuis is gekomen en ook niet naar school is gegaan.

Het gaat om de 13-jarige Sue-Ena Martina, geboren op Curaçao. Op donderdag 7 december verliet het meisje ’s ochtends haar huis om naar school te gaan. Toen ze uit de bus stapte om het schoolterrein in de buurt van Groot Kwartier te betreden, ging ze niet de school in en keerde ook niet terug naar huis.

Sue-Ena is 1.50 meter lang, heeft een slank postuur, ovaal gezicht en bruin haar, huidskleur en donkerbruine ogen. Toen ze haar huis verliet, droeg ze een wit poloshirt en een jeans met roze schoenen.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over het meisje om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.