‘Politie kijkt niet in telefoons bij controles’

WILLEMSTAD – De politie ontkent in telefoons te kijken van mensen die worden staande gehouden bij controles. Op sociale media gaan berichten de ronde dat agenten in privé berichten snuffelen. Vooral om te kijken of er gewaarschuwd wordt voor coronacontroles.

Volgens de politie is na onderzoek niet gebleken dat er sprake is van zulk soort privacyschending. Mocht het iemand overkomen, dan raadt de politie aan direct aangifte te doen.

