Politie moet vechtende voetballers uit elkaar halen

WILLEMSTAD – De politie moest er gisteravond aan te pas komen om vechtende partijen op het voetbalveld uit elkaar te halen. Een vriendschappelijke voetbaltraining tussen de teams van Jong Holland en Scherpenheuvel ontaardde in een vechtpartij, waarbij één speler gewond raakte en met een ambulance naar het ziekenhuis moest.

Het incident gebeurde op het veld van Jong Holland in Mundu Nobo. Wat begon als een normale training escaleerde in een ernstige vorm van agressie. Volgens ooggetuigenverklaringen ontstond er tijdens de training een discussie na een incident op het veld, waarbij een speler geraakt werd in zijn gezicht.

Dit leidde tot een oplopende discussie die uitmondde in geweld. Ongeveer zeven spelers vielen de man die zou hebben geslagen aan, wat resulteerde in een ernstige mishandeling.

Na het incident kwamen verschillende politiepatrouilles ter plaatse. De politie nam na een onderzoek vier spelers mee. Het gewonde slachtoffer, geïdentificeerd als voetballer Stalin, werd door een ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerd voor medische behandeling.