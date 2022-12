Politie neemt negen motoren in beslag om feveren

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao heeft afgelopen donderdag negen motoren van de weg gehaald vanwege verschillende overtredingen.

De meest motoren die in beslag werden genomen, kwamen uit Nederland en waren hier eerder om mee te doen met een internationale fever-motorshow. De motoren keerden echter nooit terug naar Nederland.

De politie waarschuwde eerder om de motoren niet te gebruiken om te feveren om zo het verkeer niet in gevaar te brengen. Bovendien , zo stelt de politie, is feveren tegen de wet en riskeren eigenaren van motoren in beslagname.