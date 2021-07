Politie ontdekt bij toeval marihuanaplanten

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren bij toeval marihuanaplanten ontdekt in een woonhuis in Fortuna Abou. Dat gebeurde in de kaya Miranda.

Daar viel de politie een huis binnen in verband met een lopend onderzoek, maar zag aan de overkant van de straat een marihuanaplant in de vensterbank. Reden om even een kijkje te nemen. Binnen stonden nog meer planten. Alles werd in beslag genomen en de twee mannen in het huis moesten voor verhoor naar het bureau. Daar zijn ze later weer vrijgelaten.

