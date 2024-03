Nieuws Curaçao Politie ontdekt gestolen geiten en hennepplantage tijdens moordonderzoek Dick Drayer 2024-03-09 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens een onderzoek naar een poging tot moord stuitte de politie bij toeval op gestolen geiten en een omvangrijke hennepplantage. Dit onverwachte resultaat kwam aan het licht toen de politie gisteren rond 11.00 uur, een 36-jarige man uit Curaçao, bekend als S.C.F., arresteerde in Leliënberg in verband met het moordonderzoek.

Bij de doorzoeking van het huis van de verdachte, als onderdeel van het moordonderzoek, ontdekte de politie niet alleen bewijsmateriaal gerelateerd aan de zaak maar ook twee geiten, waarvan vermoed wordt dat ze gestolen waren vanwege hun afgesneden oren.

Verder leidde het onderzoek naar de vondst van 188 marihuanaplanten en 39 pakjes marihuana in een auto op het terrein. Al het aangetroffen materiaal is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Na de ontdekking is de verdachte voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die besloot tot voorlopige hechtenis over te gaan in afwachting van verder onderzoek naar zowel de poging tot moord als de plotseling aan het licht gekomen misdrijven.