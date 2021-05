Politie ontmanteld marihuanaplantage

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Gisterochtend heeft de politie een marihuanaplantage ontmanteld. Even voor tien uur vielen agenten van de afdeling georganiseerde misdaad een adres binnen op Groot Sta. Martha.

Daar werden 123 wietplanten gevonden en in beslag genomen. Net als een aantal attributen die gebruikt worden om wiet te telen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het gaat om een 35-jarige Curaçaose verdachte. Die zit voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek.