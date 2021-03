De politie heeft woensdagochtend een drugslaboratorium ontmanteld op Bándabou. Daarbij is een nog onbekende hoeveelheid marihuanaplanten in beslag genomen. Ook alle spullen in het laboratorium zijn meegenomen.

Het lab stond op een adres in Caridad waar illegaal stroom en water werd afgetapt. Na de ontmanteling is huiszoeking verricht, maar niemand werd gearresteerd.