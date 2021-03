Politie op zoek naar korpschef

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar een nieuwe korpschef. De vacature is uitgezet door het ministerie van Justitie. Na het vertrek van Mauricio Sambo in juni vorig jaar is er nog geen nieuwe korpschef gevonden.

Raymond Ellis neemt de functie zolang waar. Mauricio werkt overigens nog wel bij het KPC, maar in een speciale functie die toeziet op de samenwerking tussen de eilandelijke politiekorpsen. Vooralsnog zoekt de minister van Justitie naar interne kandidaten om Sambo op te volgen.