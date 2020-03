17 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie is op zoek naar de overvaller op een minimarket in de wijk Gato. De man is een bekende van de politie.

Direct na de overval doorzocht de politie zijn huis en verschillende andere locaties in Gato, Ser’i Kandela en Souax. Daarbij geassisteerd door een helikopter van de kustwacht en marechaussee. De overvaller was aan het eind van de avond nog niet gevonden.