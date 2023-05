Politie op zoek naar Venezolaanse verdachte van moord

WILLEMSTAD – Op verzoek van de Officier van Justitie is de politie op zoek naar de 28-jarige Venezolaanse verdachte Angel Atillio Perez Quintanillo, bijgenaamd “Chamo”.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord, poging tot doodslag en overtreding van de vuurwapenwet.

De verdachte Chamo is 1,87 meter lang, heeft een slank postuur, zwart haar en een lichtbruine huidskleur. Zijn gezicht heeft een ovalen vorm.

Chamo heeft twee tatoeages: een op zijn linkeronderarm en een op zijn rechterpols.

De politie doet een dringend beroep op iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van deze verdachte om contact op te nemen met de politie via telefoonnummers 917 of 911.