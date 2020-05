Politie praat over 12,5 procent inleveren

55 Gedeeld

Foto – Èxtra



Willemstad – De politie vergadert vanochtend om 9:00 uur onder werktijd. De politiebonden SAP en NAPB doen dan verslag van hun gesprek minister Quincy Girigorie van Justitie. Onderwerp was het inleveren van 12,5 procent salaris als gevolg van de Nederlandse coronasteun.

Hoe de bezuiniging ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Ook andere ambtenaren moeten 12,5 procent inleveren. In de private sector moeten werknemers 20 procent loon inleveren om in aanmerking te komen voor behoud van werk.

