‘Politie rijdt rond en verhuurt in beslag genomen auto’s’

30 Gedeeld

Philipsburg – Ophef op Sint-Maarten. Daar zou de politie rondrijden in in beslag genomen voertuigen. Het nieuws kwam naar buiten via een lokale nieuwswebsite.

Niet alleen zouden agenten rondrijden in die auto’s, maar ze ook verhuren. De politie doet de beschuldigingen af als onzin, maar de minister van Justitie gaat nu toch onderzoek instellen.

De politie denkt dat het gaat om persoonlijke wraakacties van mensen van dieven die auto’s stelen. De politie is daar actief naar op zoek en heeft de afgelopen tijd meer dan 60 gestolen auto’s teruggevonden.

Lees ook: