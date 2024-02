Politie roept eigenaren van in beslag genomen voertuigen op

WILLEMSTAD – Enkele weken geleden lanceerde het politiekorps een oproep aan alle eigenaren van in beslag genomen voertuigen. Dit gebeurde via publicaties in lokale kranten en op de officiële Facebook-pagina van het korps. Ondanks de oproep hebben slechts enkele eigenaren gereageerd.

De politie heeft de lijst van kentekens die in aanmerking komen voor ophalen gepubliceerd op zowel Facebook als Instagram. Eigenaren wiens kenteken niet op de lijst voorkomt, maar wel in beslag is genomen, worden ook aangemoedigd om contact op te nemen.

Eigenaren hebben tot 8 maart 2024 de tijd om te reageren op deze oproep. De politie benadrukt het belang van het snel reageren om verdere complicaties te voorkomen.