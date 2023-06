Politie roept hulp in van publiek bij scooterdiefstal

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao roept de bevolking op om mee te werken aan het onderzoek naar een inbraak die in de vroege uren van 30 januari van dit jaar plaatsvond in de Kaminda Willem J. Cratz in Montaña.

Drie verdachten probeerden twee scooters uit de tuin van een huis te stelen, maar slaagden er uiteindelijk in om slechts één van de twee mee te nemen. Twee van de verdachten forceerden de met een motor aangedreven poort, die op afstand kan worden geopend en gesloten. Ze hieven de poort omhoog en schoven deze geleidelijk open, genoeg om een van de scooters naar buiten te krijgen.

De politie vraagt iedere burger die informatie heeft over deze inbraak, of een of meer van de verdachten op de bijgevoegde video herkent, om contact op te nemen met de politie op 917, de anonieme lijn 108 of de afdeling voertuigdiefstal op 7246229/7246230.

Tegelijkertijd doet de politie een oproep aan degenen die een met een motor aangedreven poort hebben, om een klem aan de bovenkant van de poort te plaatsen. Dit voorkomt dat de poort veel ruimte heeft om te bewegen van boven naar beneden, met als gevolg dat deze gemakkelijk van de rail kan worden getrokken.