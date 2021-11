Politie stopt opnames videoclip

24 Gedeeld

ORANJESTAD – De politie van Aruba heeft gisteravond een einde gemaakt aan de opnames van een videoclip van de bekende Arubaanse zanger Jeon. Die vonden plaats in de open lucht en trokken een te grote menigte belangstellenden aan.

In Savaneta, ter hoogte van supermarkt Wintergarden stond de parkeerplaats en de omgeving daarvan volgepakt met auto’s. Het verkeer liep volledig vast. Honderden mensen waren komen kijken naar de opnames van hun idool.

De organisatie had de reactie van het publiek niet verwacht en had geen vergunning aangevraagd voor een activiteit in het openbaar. De agenten besloten in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid om de opnames te stoppen en alle aanwezigen naar huis te sturen.

