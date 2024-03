Nieuws Curaçao Politie Suriname vindt 600 kilo coke in vliegtuig naar Nederland Redactie 2024-03-07 - 1 minuten leestijd

PARAMARIBO – Een speciaal opsporingsteam heeft bijna zeshonderd kilo cocaïne gevonden in een vliegtuig van Surinam Airways met bestemming Amsterdam. Het vliegtuig is na een urenlange vertraging woensdagavond alsnog vertrokken van de Internationale Johan Adolf Pengel Luchthaven.

De partij zat in zeventien dozen die waren verstopt in de machinekamer aan de onderzijde van de cockpit van het vliegtuig, meldt de politie. Een onderhoudsteam van Surinam Airways kreeg een melding dat er iets aan de hand was en ging op onderzoek uit.

De vondst volgt slechts enkele dagen op de aankondiging van Suriname en Nederland om samen de drugssmokkel aan te pakken. Douaniers van beide landen gaan samen trainingen volgen en informatie uitwisselen over smokkelmethoden.

Volgens een persbericht onderschepte de Nederlandse douane in 2023 523 kilo drugs uit Suriname. Een jaar eerder ging het om 1187 kilo.