Politie treft zwaargewonde man aan in auto

WILLEMSTAD – Een zwaargewonde man is donderdagavond laat aangetroffen in een auto in de buurt van Koraal Specht, dat meldt de politie.

De politie kreeg woensdagavond rond 23.00 uur een melding van een ernstig incident in de buurt van Koraal Specht. Daar trof de patrouille een man aan met een schotwond in zijn onderlichaam. De man werd met spoed naar het CMC gebracht maar even na middernacht overleed hij daar aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam van de man in beslag genomen en de politie heeft de auto meegenomen voor verder onderzoek.