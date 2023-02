Politie vindt gestolen auto-onderdelen

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een grote hoeveelheid gestolen auto-onderdelen gevonden en in beslag genomen. Dat gebeurde na een tip bij een huiszoeking in de omgeving van Cher Asile.

Verschillende bumpers, kofferbakken, autodeuren en motoronderdelen werden gevonden. Er is ook een voertuig in beslag genomen, die werd gebruikt om de gestolen auto-onderdelen te vervoeren.

Op het terrein werd een man gearresteerd, die zal moeten uitleggen waarom al die spullen in zijn huis lagen en met wie hij hierbij samenwerkte. De politie onderzoekt of deze verdachte zelf betrokken was bij het stelen van auto-onderdelen of het doorverkopen daarvan.

De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen in verband met deze zaak.