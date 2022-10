Politie vindt grote hoeveelheid gestolen spullen

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden in een huis in Fuik. Daarbij is een 31-jarige Curaçaoënaar gearresteerd.

De politie was al eerder op hetzelfde adres geweest vanwege diefstalzaken. Dit keer werd besloten een inval te doen. Onder de gestolen spullen een groot aantal flatscreens, huishoudelijke apparaten, kookfornuizen, ijskasten, maar ook schoenen.

Op het moment van de inval op het adres in Fuik, was de verdachte niet thuis, maar even later kwam hij aangelopen en werd aangehouden.