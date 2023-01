Politie vindt wapen in auto op parkeerterrein vliegveld Hato

WILLEMSTAD – De politie heeft op vliegveld Hato een wapen gevonden in een geparkeerde auto. De 22-jarige bestuurder is aangehouden.

Dat vond plaats afgelopen zaterdag terwijl de agenten een verkeerscontrole hielden en ook aandacht gaven aan de geparkeerde auto’s op het vliegveld.

Tijdens de controle stuitte de politie op een man die zich verdacht gedroeg, waarna agenten zijn auto doorzochten.

Na de wapenvondst en arrestatie deed de politie een huiszoeking in de woning van de man aan de Kaya Augusto Boelijn in Brievengat. Of daar iets is gevonden, meldt de politie niet.