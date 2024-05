Politie en Justitie Politie vraagt hulp bij opsporing van verdachte Farleyson Hose Ortela Redactie 16-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op bevel van het Openbaar Ministerie vraagt de politie hulp bij de opsporing en arrestatie van de verdachte Farleyson Hose Ortela, een 27-jarige man geboren op Curaçao.

Ortela wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord, bedreiging, overtreding van de Opiumwet en overtreding van de Wapenwet.

Farleyson is 1,79 meter lang, heeft een normaal postuur, natuurlijk zwart haar, donkerbruine ogen en huidskleur.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Farleyson Hose Ortela contact op te nemen via de telefoonnummers 911 of 917. Anoniem kan ook via 108.

De politie waarschuwt het publiek om niet zelf te proberen de verdachte te benaderen, omdat hij vuurwapengevaarlijk wordt beschouwd.